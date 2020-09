Grancio | maggioranza Cinque Stelle incapace di governare | è allo sbando

Leggi su romadailynews

(Di martedì 29 settembre 2020) Roma – Cosi’ in un comunicato Cristina, capogruppo del Misto in Assemblea Capitolina, in relazione alla seduta odierna del Consiglio Comunale: “Oggi, con l’annullamento della seduta dell’Assemblea Capitolina di Roma a causa del mancato numero legale, si e’ avuta l’ennesima dimostrazione che il Movimento 5non e’ piu’ in grado diRoma.” “Era in programma una seduta importante che prevedeva in discussione atti fondamentali per l’approvazione del bilancio, atti che se non saranno approvati entro domani rischiano di causare l’aumento della Tari per i cittadini.” Continua: “Il fatto che il Movimento 5non garantisca il numero legale in aula, potrebbe nascondere la volonta’ ...