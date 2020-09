Gli insulti ai Mobb Deep che si lamentano per la connessione WiFi lenta (Di martedì 29 settembre 2020) Stavolta era un attimo più difficile: si parla di un gruppo HipHop americano famoso, ma non ai livelli di altri personaggi già oggetto di trollate ai danni degli analfabeti funzionali: sono i componenti dei Mobb Deep, conosciuti anche come The Infamous Mobb Deep. In questo caso si sono trasformati in immigrati che si lamentano della velocità della connessione WiFi. Loro sono due immigrati africani. Hanno spintonato le forze dell’ordine parlando di “Sopravvivenza del più forte”. Si sono rivoltati alla polizia perché “La connessione WiFi è troppo lenta”. Cosa gli rispondiamo!1???“Sopravvivenza del più forte” è un chiaro ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 29 settembre 2020) Stavolta era un attimo più difficile: si parla di un gruppo HipHop americano famoso, ma non ai livelli di altri personaggi già oggetto di trollate ai danni degli analfabeti funzionali: sono i componenti dei, conosciuti anche come The Infamous. In questo caso si sono trasformati in immigrati che sidella velocità della. Loro sono due immigrati africani. Hanno spintonato le forze dell’ordine parlando di “Sopravvivenza del più forte”. Si sono rivoltati alla polizia perché “Laè troppo”. Cosa gli rispondiamo!1???“Sopravvivenza del più forte” è un chiaro ...

