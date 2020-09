“È contro l’islam? Allora non può parlare”. Trinity College ritira invito a famoso biologo (Di martedì 29 settembre 2020) Dublino, 29 set – La Historical Society (Hist) del Trinity College di Dublino ha ritirato il suo invito al celebre biologo evoluzionista Richard Dawkins. Il motivo? Le sue posizioni critiche sull’islam, e più in particolare sulle scuole musulmane. La notizia è stata resa nota dalla presidente dell’istituzione, la studentessa Bríd O’Donnell, sulla sua pagina Instagram: «Non ero a conoscenza delle posizioni di Dawkins sull’islam». La O’Donnell ha infatti spiegato a The University Times che «l’invito a Richard Dawkins di venire a parlare nel nostro club era stato fatto dal mio predecessore e io gli ho dato seguito in base a una conoscenza approssimativa delle idee di Dawkins». La retromarcia del ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 29 settembre 2020) Dublino, 29 set – La Historical Society (Hist) deldi Dublino hato il suoal celebreevoluzionista Richard Dawkins. Il motivo? Le sue posizioni critiche sull’islam, e più in particolare sulle scuole musulmane. La notizia è stata resa nota dalla presidente dell’istituzione, la studentessa Bríd O’Donnell, sulla sua pagina Instagram: «Non ero a conoscenza delle posizioni di Dawkins sull’islam». La O’Donnell ha infatti spiegato a The University Times che «l’a Richard Dawkins di venire a parlare nel nostro club era stato fatto dal mio predecessore e io gli ho dato seguito in base a una conoscenza approssimativa delle idee di Dawkins». La retromarcia del ...

