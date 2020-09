Diamo uno sguardo ai Games with Gold del mese di ottobre (Di martedì 29 settembre 2020) Microsoft ha appena annunciato i titoli disponibili nel mese di ottobre per gli abbonati al servizio Gold, nella lista compaiono titoli come Slayaway Camp: Butcher's Cut e l'inquietante Maid of Sker. Di seguito la lista completa: "Maid of Sker è un survival horror in prima persona, ambientato in un hotel remoto, che racconta una macabra storia tratta dal folklore britannico. Armato soltanto di un dispositivo sonoro, sfrutta tecniche di stealth per sfuggire alla morte e a un culto di nemici dotati di un super udito creato con intelligenza artificiale. Ambientato nel 1898 e ispirato all'inquietante racconto gallese di Elisabeth Williams, Maid of Sker è la storia di un impero familiare alimentato da tortura, schiavitù, pirateria e un mistero soprannaturale che soffoca i terreni dell'hotel." - recita la descrizione di ... Leggi su eurogamer (Di martedì 29 settembre 2020) Microsoft ha appena annunciato i titoli disponibili neldiper gli abbonati al servizio, nella lista compaiono titoli come Slayaway Camp: Butcher's Cut e l'inquietante Maid of Sker. Di seguito la lista completa: "Maid of Sker è un survival horror in prima persona, ambientato in un hotel remoto, che racconta una macabra storia tratta dal folklore britannico. Armato soltanto di un dispositivo sonoro, sfrutta tecniche di stealth per sfuggire alla morte e a un culto di nemici dotati di un super udito creato con intelligenza artificiale. Ambientato nel 1898 e ispirato all'inquietante racconto gallese di Elisabeth Williams, Maid of Sker è la storia di un impero familiare alimentato da tortura, schiavitù, pirateria e un mistero soprannaturale che soffoca i terreni dell'hotel." - recita la descrizione di ...

Eurogamer_it : Diamo uno sguardo ai Games with Gold del mese di ottobre - maucirano : @ForzaVCG Via, uno sconticino, a dieci glielo diamo! - wlasorca91 : @NonConoscoVG Che poi se diamo via lui ci rimangono 6 centrocampisti. Di questi uno è Gagliardini (eh vabbè), l’alt… - _enz29 : @luca7goldenwing Ma smettila che se diamo via Nainggolan, Vecino e Joao Mario uno deve arrivare - chrisACM1899 : @RobiRobigno Dipende dalla formula...a Fofana il Leicester offre 4 mln all’anno, secondo te li diamo ad uno che non ha neanche 20 anni??? -

Ultime Notizie dalla rete : Diamo uno Gravity Heroes, diamo uno sguardo alla versus mode PlayStationBit Bonus pc, tablet e schede sim: gli Atenei ripartono dalla connettività

Banda ultralarga, è uno dei cavalli di battaglia delle azioni intraprese dal Governo nell’ambito dell’inclusione tecnologica accellerata dalla pandemia da Covid-19. Oltre 600 milio di euro investiti n ...

Allagamenti all'Antella, al via i primi interventi urgenti da parte di Autostrade

Allagamenti all'Antella, si apriranno nei prossimi giorni i primi interventi chiesti con urgenza dal Comune di Bagno a Ripoli ad Autostrade per regimare ...

Banda ultralarga, è uno dei cavalli di battaglia delle azioni intraprese dal Governo nell’ambito dell’inclusione tecnologica accellerata dalla pandemia da Covid-19. Oltre 600 milio di euro investiti n ...Allagamenti all'Antella, si apriranno nei prossimi giorni i primi interventi chiesti con urgenza dal Comune di Bagno a Ripoli ad Autostrade per regimare ...