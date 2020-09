De Luca minaccia i cittadini: “penultima ordinanza prima di chiudere tutto” (Di martedì 29 settembre 2020) Lo stop alla movida con il divieto di vendere alcolici da asporto dopo le 22 e il limite di venti persone alle feste “e’ la penultima decisione prima di chiudere tutto”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca a ‘Porta a Porta’. “Sono molto allarmato – ha detto De Luca – credo che dobbiamo aprire gli occhi e dire con chiarezza ai cittadini che siamo gia’ nella seconda ondata dell’epidemia. Ricordo che la Campania e’ la Regione che ha la piu’ alta densita’ abitativa d’Italia e il 60% dei positivi oggi sono nelle Asl Napoli 1 e 2 e a Caserta cioe’ quelle a maggiore congestione abitativa”. Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di martedì 29 settembre 2020) Lo stop alla movida con il divieto di vendere alcolici da asporto dopo le 22 e il limite di venti persone alle feste “e’ la penultima decisioneditutto”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo Dea ‘Porta a Porta’. “Sono molto allarmato – ha detto De– credo che dobbiamo aprire gli occhi e dire con chiarezza aiche siamo gia’ nella seconda ondata dell’epidemia. Ricordo che la Campania e’ la Regione che ha la piu’ alta densita’ abitativa d’Italia e il 60% dei positivi oggi sono nelle Asl Napoli 1 e 2 e a Caserta cioe’ quelle a maggiore congestione abitativa”. Consiglia

