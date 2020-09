Coronavirus, la Lombardia è terzultima per indice di diffusione. “Si è creata una specie di immunità” (Di martedì 29 settembre 2020) Milano, 29 set – «Beati gli ultimi», è proprio il caso di dirlo. La Lombardia, che l’epidemia aveva messo in ginocchio durante la fase iniziale – la più virulenta e mortale – ora può, seppure con attenzione, «tirare il fiato». Sono passati i mesi in cui dire «lombardo» era dire «untore», è finito il periodo in cui la regione amministrata da Fontana era osservato speciale, messa sotto il microscopio, scandagliata, fatta oggetto di allarmismi e criminalizzazioni da stampa, virologi, comunicazioni istituzionali. Le cifre parlano chiaro. «Adesso è più protetta», dichiara senza timore di smentita il professore Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri, che martedì mattina ha parlato al convegno ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 29 settembre 2020) Milano, 29 set – «Beati gli ultimi», è proprio il caso di dirlo. La, che l’epidemia aveva messo in ginocchio durante la fase iniziale – la più virulenta e mortale – ora può, seppure con attenzione, «tirare il fiato». Sono passati i mesi in cui dire «lombardo» era dire «untore», è finito il periodo in cui la regione amministrata da Fontana era osservato speciale, messa sotto il microscopio, scandagliata, fatta oggetto di allarmismi e criminalizzazioni da stampa, virologi, comunicazioni istituzionali. Le cifre parlano chiaro. «Adesso è più protetta», dichiara senza timore di smentita il professore Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri, che martedì mattina ha parlato al convegno ...

