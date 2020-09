Calabrese | parola fine a ennesimo spreco con parcheggio Conca d’Oro

Leggi su romadailynews

(Di martedì 29 settembre 2020) Roma – Cosi’, su Facebook, l’assessore alla Mobilita’ di Roma Capitale, Pietro: “Come avevamo promesso i parcheggi di scambio nelle stazioni did’Oro e Annibaliano, sulla linea B1, saranno presto completati. La gara per portare a termine ildid’Oro si e’ conclusa con l’aggiudicazione dei lavori che partiranno a inizio del prossimo anno e anche per Annibaliano la procedura e’ in fase avanzata.” “Mettiamo cosi’ laall’, ultimando opere che dovevano essere inaugurate poco dopo le nuove fermate della metropolitana nel 2012, ma che invece, al nostro arrivo, abbiamo trovato incompiute e in abbandono, due scheletri in ...