Bayern Monaco, Flick: "Sané ha una lesione al ginocchio" (Di martedì 29 settembre 2020) "Alaba ha problemi muscolari, dobbiamo vedere come si sviluppa. Sané è infortunato e speriamo che torni dopo la pausa per le Nazionali. Ha una lesione capsulare al ginocchio". Lo ha dichiarato in conferenza stampa l'allenatore del Bayern Monaco Hansi Flick alla vigilia della Supercoppa di Germania contro il Borussia Dortmund a proposito della situazione infortunati. Al posto dei due titolari, dovrebbero partire dal primo minuto di gioco Sule e Coman. Dopo la pesante sconfitta per 4-1 contro l'Hoffenheim, il Bayern Monaco è chiamato a ripartire nel migliore dei modi.

