Autostrada A1 | chiusa una notte stazione di Barberino Mugello

(Di martedì 29 settembre 2020) Sulla A1 Milano-Napoli, per lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22:00 di venerdì 2 alle 6:00 di sabato 3 ottobre, saràl'uscita delladidi, per chi proviene da Firenze. In alternativa si consiglia di uscire alladi Firenzuola, sulla A1 Direttissima.