Zero punti di penalità ad Hamilton, multa per Mercedes (Di lunedì 28 settembre 2020) Niente punti di penalità per Lewis Hamilton, salvato da un team radio che lascia cadere la responsabilità delle violazioni sulla Mercedes, costretta a pagare una multa. Una questione complicata, iniziata dai giri di schieramento, ha portato tensione nel Gran Premio di Russia a Sochi, vedendo protagonista di ben due provvedimenti ancora una volta Lewis Hamilton. Le violazioni del regolamento e i provvedimenti Durante i giri di schieramento, a pochi minuti dal via per il Gran Premio di Russia, il pilota inglese Lewis Hamilton viola il regolamento in due prove di partenza, posizionandosi in entrambi i casi più in avanti rispetto alla zona prestabilita. In questo modo poco prima della partenza queste manovre sono state sottoposte ad investigazione da parte della ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 28 settembre 2020) Nientedi penalità per Lewis, salvato da un team radio che lascia cadere la responsabilità delle violazioni sulla, costretta a pagare una. Una questione complicata, iniziata dai giri di schieramento, ha portato tensione nel Gran Premio di Russia a Sochi, vedendo protagonista di ben due provvedimenti ancora una volta Lewis. Le violazioni del regolamento e i provvedimenti Durante i giri di schieramento, a pochi minuti dal via per il Gran Premio di Russia, il pilota inglese Lewisviola il regolamento in due prove di partenza, posizionandosi in entrambi i casi più in avanti rispetto alla zona prestabilita. In questo modo poco prima della partenza queste manovre sono state sottoposte ad investigazione da parte della ...

CalcioPillole : Inizio in salita per Giampaolo e Ranieri. #Torino ?? e #Sampdoria ?????? Due giornate, zero punti ?? - frontiere_zero : @blankaut @pin_klo io leggo solo 3 punti, sarebbero il riassunto e non l'inchiesta - FurioGarbagnati : @frontiere_zero @Phil_di_Fer On Line è riservato solo agli abbonati puoi leggere solo i punti salienti - Maxredblack1 : @Fedeshi_ @NandoPiscopo1 Ma è un giovane a costo irrisori. Ci punti se ti va bene ti trovi un valore se ti va male… - pikopik93734192 : @danielelozzi Le chiacchiere stanno a zero, e’ costato due punti -