Un importante riconoscimento ha visto protagonista un Topo gigante africano per aver salvato migliaia di vite: il gesto dell'animaletto eroe Riconoscimento importante per un…ratto gigante africano. Sì, avete letto bene. L'animaletto è stato premiato con una medaglia d'oro per aver salvato migliaia di vite umane in Cambogia. Magawa, così si chiama, è in grado di … L'articolo Topo eroe vince una medaglia d'oro, ha salvato migliaia di vite proviene da .

