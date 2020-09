Seconda ondata Covid, ecco le regole per gli anziani durante la pandemia (Di lunedì 28 settembre 2020) ROMA – La pandemia di Covid-19, nella sua prima ondata a inizio 2020 ha coinvolto soprattutto la popolazione anziana. Stando ai dati del Ministero della Salute aggiornati al mese di luglio, il numero di deceduti nei quali il Covid è la causa direttamente responsabile della morte raggiunge il valore massimo del 92% nella classe 60-69 anni e il minimo (1-2%) nelle persone di età inferiore ai 50 anni. L’età media dei pazienti deceduti e positivi a SARS-CoV-2 (dati dell’ISS) è di circa 80 anni ed è più alta di 20 anni rispetto a quella dei pazienti che hanno contratto l’infezione. È dunque indispensabile che i soggetti con oltre 65 anni prendano in considerazione alcune misure precauzionali. Leggi su dire (Di lunedì 28 settembre 2020) ROMA – La pandemia di Covid-19, nella sua prima ondata a inizio 2020 ha coinvolto soprattutto la popolazione anziana. Stando ai dati del Ministero della Salute aggiornati al mese di luglio, il numero di deceduti nei quali il Covid è la causa direttamente responsabile della morte raggiunge il valore massimo del 92% nella classe 60-69 anni e il minimo (1-2%) nelle persone di età inferiore ai 50 anni. L’età media dei pazienti deceduti e positivi a SARS-CoV-2 (dati dell’ISS) è di circa 80 anni ed è più alta di 20 anni rispetto a quella dei pazienti che hanno contratto l’infezione. È dunque indispensabile che i soggetti con oltre 65 anni prendano in considerazione alcune misure precauzionali.

RaiNews : #Coronavirus, #Francia. Ordine medici: 'Seconda ondata arriva più in fretta di quanto temevamo' - fattoquotidiano : Coronavirus, “in Francia la seconda ondata sta arrivando più in fretta di quando temevamo”. Quasi un milione di mor… - dellorco85 : I messaggi pubblici di un leader politico durante la seconda ondata di una pandemia ?????? Salvini a Formello: '...i… - seb5113910 : RT @Zippo88lrr: #coronavirus in Austria seconda ondata micidiale. Ai primi di aprile contavano 300 casi al giorno di media (su 6000 test) o… - repubblica : RT @rep_economia: Wall Street e l'Europa tremano per i rischi della seconda ondata [dal nostro corrispondente FEDERICO RAMPINI] https://t.c… -