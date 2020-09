Quota 100, Zaia sta con Salvini: “Festival dell’incoerenza”. E sulla Lega ribadisce: “Io ho il Veneto” (Di lunedì 28 settembre 2020) ROMA – “Sono d’accordo con Salvini, quest’ultima presa di posizione del Governo è il Festival dell’incoerenza. Si cambia facilmente idea, la coerenza è tutto nell’amministrazione”. Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, lo dice a Rtl 102.5 commentando l’intenzione del governo di non rinnovare Quota 100 a scadenza e le conseguenti prese di posizione del segretario della Lega, Matteo Salvini, che ieri ha annunciato battaglia contro l’abolizione di quota 100. “Se il Governo porterà in Parlamento la cancellazione del dl sicurezza e il ripristino della legge Fornero daremo battaglia in quella sede anche fuori”. Leggi su dire (Di lunedì 28 settembre 2020) ROMA – “Sono d’accordo con Salvini, quest’ultima presa di posizione del Governo è il Festival dell’incoerenza. Si cambia facilmente idea, la coerenza è tutto nell’amministrazione”. Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, lo dice a Rtl 102.5 commentando l’intenzione del governo di non rinnovare Quota 100 a scadenza e le conseguenti prese di posizione del segretario della Lega, Matteo Salvini, che ieri ha annunciato battaglia contro l’abolizione di quota 100. “Se il Governo porterà in Parlamento la cancellazione del dl sicurezza e il ripristino della legge Fornero daremo battaglia in quella sede anche fuori”.

marattin : La riforma Fornero è sempre rimasta in vigore. Quota 100 era solo una finestra triennale - ingiusta e molto costosa… - davidealgebris : Bravo Governo che ha bloccato Quota 100. Il massimo ingiustizia per giovani. Persone che hanno 1) lavoro 2) Pension… - NicolaPorro : #Conte annuncia lo stop di #Quota100. Con l'articolo di @RicoAlessandro, 4 mesi fa, siamo stati tra i primi a scriv… - 1ettoreb : RT @alebarbano: Conte 2 si è accorto dopo due anni che il reddito di cittadinanza e Quota 100, varati da Conte 1, sono un attacco al lavor… - mogicrz : RT @matteosalvinimi: BECCHI: “QUOTA 100 E DECRETI SICUREZZA, QUESTO GOVERNO PASSERÀ ALLA STORIA NON PER QUELLO CHE FA MA PER QUELLO CHE DIS… -