Quando Gabriel Garko chiese ad Adua di sposarlo - (Di lunedì 28 settembre 2020) Roberta Damiata Altre rivelazioni sul caso Adua Del Vesco e sul coming out di Gabriel Garko. Spunta un filmato in cui lui le aveva chiesto di sposarlo A Live Non è la d'Urso, viene mostrato il video in cui Gabriel Garko chiese la mano di Adua Del Vesco attuale concorrente del Grande Fratello Vip. La cosa avvenne durante una delle trasmissioni di Piero Chiambretti che organizzò la cosa per gioco durante un'intervista ad Adua coinvolgendo quello che allora tutti pensavano fosse il suo fidanzato. "Alla luce di quello che è successo ora, la storia assume tutto un altro significato", racconta Barbara ricordando anche l'intervista all'attore fatta scorso anno, ...

