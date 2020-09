Patrizia De Blanck è la nipote di Mussolini? La verità a Live – Non è la d’Urso (Di lunedì 28 settembre 2020) In una passata puntata di Live – Non è la d’Urso era stata avanzata l’ipotesi, da parte di Giangavino Sulas, che Patrizia De Blanck fosse la nipote di Benito Mussolini. Lei e il fratello, infatti, sarebbero nati da una passata relazione tra Asvero Gravelli, figlio illegittimo del Duce, e Lloyd Dario, la madre effettiva dei due. La concorrente del Grande Fratello Vip sembra essere all’oscuro di quanto sta accadendo fuori dalla Casa e non le sono ancora state date notizie sugli avvenimenti. In precedenza, infatti, il giornalista del settimanale Oggi, aveva detto che la scoperta era stata fatta dal suo direttore, Umberto Brindani, mentre stava svolgendo alcune ricerche.Una possibilità presa in considerazione con molta serietà. Tuttavia, adesso, conosciamo la ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 28 settembre 2020) In una passata puntata di– Non è la d’Urso era stata avanzata l’ipotesi, da parte di Giangavino Sulas, cheDefosse ladi Benito. Lei e il fratello, infatti, sarebbero nati da una passata relazione tra Asvero Gravelli, figlio illegittimo del Duce, e Lloyd Dario, la madre effettiva dei due. La concorrente del Grande Fratello Vip sembra essere all’oscuro di quanto sta accadendo fuori dalla Casa e non le sono ancora state date notizie sugli avvenimenti. In precedenza, infatti, il giornalista del settimanale Oggi, aveva detto che la scoperta era stata fatta dal suo direttore, Umberto Brindani, mentre stava svolgendo alcune ricerche.Una possibilità presa in considerazione con molta serietà. Tuttavia, adesso, conosciamo la ...

