Paolo Conte: un docufilm e un doppio vinile per celebrare la sua arte (Di lunedì 28 settembre 2020) Paolo Conte ha creato negli anni uno stile personale e riconoscibile, in cui si fondono, con grande eleganza, jazz, canzone d'autore e suggestioni latino-americane. Il suo timbro vocale profondo e roco fa da perfetto contrappunto all'inimitabile swing con il quale suona il pianoforte ed è ideale per sottolineare le sue liriche intense e senza tempo. "L'avvocato di Asti", come da sempre viene chiamato, è uno dei maggiori artisti italiani, tra i più amati a livello internazionali, nonostante la sua proverbiale ritrosia, grazie alla ricercatezza della sua musica, in grado di raccontare storie ed emozionare come un bel film. E proprio un docufilm, Paolo Conte, Vieni via con me, racConterà al cinema il grande cantautore astigiano per tre giorni, dal 28 al 30 ... Leggi su panorama (Di lunedì 28 settembre 2020)ha creato negli anni uno stile personale e riconoscibile, in cui si fondono, con grande eleganza, jazz, canzone d'autore e suggestioni latino-americane. Il suo timbro vocale profondo e roco fa da perfetto contrappunto all'inimitabile swing con il quale suona il pianoforte ed è ideale per sottolineare le sue liriche intense e senza tempo. "L'avvocato di Asti", come da sempre viene chiamato, è uno dei maggiori artisti italiani, tra i più amati a livello internazionali, nonostante la sua proverbiale ritrosia, grazie alla ricercatezza della sua musica, in grado di raccontare storie ed emozionare come un bel film. E proprio un, Vieni via con me, racrà al cinema il grande cantautore astigiano per tre giorni, dal 28 al 30 ...

Conte_Official : 'PAOLO CONTE, VIA CON ME' di @gioverdelli AL CINEMA DA DOMANI, 28 SETTEMBRE FINO AL 30 SETTEMBRE L'elenco delle sa… - poltommi : Paolo Conte, segreti e memorie in un documentario evento @sole24ore - poltommi : Paolo Conte, segreti e memorie in un documentario evento - Il Sole 24 ORE - BlueBandit_16 : Paolo Conte chiii? Conosco solo Pedro Alonso - theiaisos : RT @theiaisos: Un incontenibile desiderio di novità arbitrarie . Ratafià - Paolo Conte -