Ora le sardine cercano fondi per finanziare una nave “porta clandestini” (Di lunedì 28 settembre 2020) Roma, 28 set – Le sardine si sono arenate dopo la campagna elettorale in Emilia-Romagna. Ma dopo lunghi mesi di sostanziale letargo, interrotto giusto da qualche uscita inutile sui social, sono state ripescate all’uopo per qualche comparsata televisiva in vista delle regionali in Toscana. I pesci ossei però non tirano più, se la cantano e se la suonano senza arte né parte. Così – orfani della fugace visibilità ottenuta – pensando forse di catturare un minimo di attenzione, hanno deciso di sostenere il progetto di ResQ-People Saving People. Di cosa cappero si tratta? Presto detto, di raccogliere fondi per mettere in mare un’altra nave per il soccorso dei clandestini. Un’altra nave per i clandestini Come si legge sul sito del progetto in questione, del ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 28 settembre 2020) Roma, 28 set – Lesi sono arenate dopo la campagna elettorale in Emilia-Romagna. Ma dopo lunghi mesi di sostanziale letargo, interrotto giusto da qualche uscita inutile sui social, sono state ripescate all’uopo per qualche comparsata televisiva in vista delle regionali in Toscana. I pesci ossei però non tirano più, se la cantano e se la suonano senza arte né parte. Così – orfani della fugace visibilità ottenuta – pensando forse di catturare un minimo di attenzione, hanno deciso di sostenere il progetto di ResQ-People Saving People. Di cosa cappero si tratta? Presto detto, di raccogliereper mettere in mare un’altraper il soccorso dei clandestini. Un’altraper i clandestini Come si legge sul sito del progetto in questione, del ...

PonytaEle : RT @AlessioColzani: ?? ORA NEL MEDITERRANEO ARRIVA ANCHE LA NAVE DELLE 'SARDINE' ROSSE, PER ACCELERARE LA SOSTITUZIONE ETNICA Le 'Sardine'… - AlessioColzani : ?? ORA NEL MEDITERRANEO ARRIVA ANCHE LA NAVE DELLE 'SARDINE' ROSSE, PER ACCELERARE LA SOSTITUZIONE ETNICA Le 'Sardi… - Robbb85 : @6000sardine Per fortuna che una nazione non si governa come un liceo occupato, con l'assemblea d'istituto nei corr… - liuk71rm : @ultimointernato @signori_massimo @6000sardine Le Sardine sono il PD, solo che si vergognano a dirlo. Un po' come i… - LBiglione : I noti bus-bestiame della signora #Raggi (prima con i 'disonesti' aspettavo spesso 10 min, tanti ma con la raggi ho… -

Ultime Notizie dalla rete : Ora sardine Ora le sardine cercano fondi per finanziare una nave “porta clandestini” Il Primato Nazionale Zingaretti risponde alle Sardine su TPI: “Caro Santori, ti scrivo”

in primo luogo grazie per il tuo ennesimo contributo. Il sentimento di insoddisfazione verso la politica italiana attraversa anche tutti noi. La politica si è allontanata dalla vita. È troppo aerea, a ...

Sardine, la denuncia di un ex militante pugliese: “Comandano in 4, ci controllano e volevano imporre il no a Emiliano”

Angelo Attolico è una delle 120 persone che parteciparono all’ormai storico incontro organizzato a Roma dalle Sardine a dicembre 2019. Praticamente, a dieci mesi dalla nascita del movimento, l’unica v ...

in primo luogo grazie per il tuo ennesimo contributo. Il sentimento di insoddisfazione verso la politica italiana attraversa anche tutti noi. La politica si è allontanata dalla vita. È troppo aerea, a ...Angelo Attolico è una delle 120 persone che parteciparono all’ormai storico incontro organizzato a Roma dalle Sardine a dicembre 2019. Praticamente, a dieci mesi dalla nascita del movimento, l’unica v ...