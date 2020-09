La farmacia territoriale dell’Asl Benevento trasloca, restano attive quelle di Cerreto e Sant’Agata (Di lunedì 28 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – La farmacia territoriale dell’ASL Benevento sita in via Trieste e Trento n. 4, resterà chiusa per trasloco da lunedì prossimo, 28 settembre, fino a venerdì, 2 ottobre. Per eventuali emergenze i cittadini potranno far riferimento alle sedi farmaceutiche di: Cerreto Sannita, presso il Presidio Maria delle Grazie; Sant’Agata de’ Goti, via Caudina L'articolo La farmacia territoriale dell’Asl Benevento trasloca, restano attive quelle di Cerreto e Sant’Agata proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 28 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Ladell’ASLsita in via Trieste e Trento n. 4, resterà chiusa per trasloco da lunedì prossimo, 28 settembre, fino a venerdì, 2 ottobre. Per eventuali emergenze i cittadini potranno far riferimento alle sedi farmaceutiche di:Sannita, presso il Presidio Maria delle Grazie; Sant’Agata de’ Goti, via Caudina L'articolo Ladell’Asldie Sant’Agata proviene da Anteprima24.it.

ottopagine : Sant'Agata, Asl: chiusa per trasloco farmacia territoriale #SantAgatadeGoti - vivitelese : ASL Benevento: chiusura temporanea farmacia territoriale - UrbaniIt : RT @Mancinelli2020: Oggi all'@Unicatt il test d'ingresso per i 'farmacisti del futuro': dall'emergenza alla Medicina territoriale integrata… - Monica_Torriani : RT @Mancinelli2020: Oggi all'@Unicatt il test d'ingresso per i 'farmacisti del futuro': dall'emergenza alla Medicina territoriale integrata… - Mancinelli2020 : Oggi all'@Unicatt il test d'ingresso per i 'farmacisti del futuro': dall'emergenza alla Medicina territoriale integ… -

Ultime Notizie dalla rete : farmacia territoriale ASL Benevento: chiusura temporanea farmacia territoriale ViviTelese ASL Benevento: chiusura temporanea farmacia territoriale

La farmacia territoriale dell’ASL Benevento sita in via Trieste e Trento n. 4, resterà chiusa per trasloco da lunedì prossimo, 28 settembre, fino a venerdì, 2 ...

Carabinieri NAS: dieci persone denunciate all’Autorità Giudiziaria

Il NAS di Milano, nell’ambito di una complessa indagine che ha coinvolto 10 soggetti responsabili, a vario titolo, di importazione illegale, utilizzo e somministrazione di farmaci dopanti, ha eseguito ...

La farmacia territoriale dell’ASL Benevento sita in via Trieste e Trento n. 4, resterà chiusa per trasloco da lunedì prossimo, 28 settembre, fino a venerdì, 2 ...Il NAS di Milano, nell’ambito di una complessa indagine che ha coinvolto 10 soggetti responsabili, a vario titolo, di importazione illegale, utilizzo e somministrazione di farmaci dopanti, ha eseguito ...