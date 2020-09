Juventus, Pirlo: «Nei momenti difficili esce il carattere di una squadra» (Di lunedì 28 settembre 2020) L’allenatore della Juventus Andrea Pirlo ha commentato la partita contro la Roma Attraverso un messaggio sul suo profilo Twitter, l’allenatore della Juventus Andrea Pirlo ha analizzato la prestazione della squadra nel pareggio per 2-2 dell’Olimpico contro la Roma. «Nei momenti difficili esce fuori il carattere di una squadra. Lavoriamo concentrati in vista di domenica». Nei momenti difficili esce fuori il carattere di una squadra. Lavoriamo concentrati in vista di domenica. @Juventusfc #RomaJuve pic.twitter.com/xh3IqnC8AU — Andrea Pirlo ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 settembre 2020) L’allenatore dellaAndreaha commentato la partita contro la Roma Attraverso un messaggio sul suo profilo Twitter, l’allenatore dellaAndreaha analizzato la prestazione dellanel pareggio per 2-2 dell’Olimpico contro la Roma. «Neifuori ildi una. Lavoriamo concentrati in vista di domenica». Neifuori ildi una. Lavoriamo concentrati in vista di domenica. @fc #RomaJuve pic.twitter.com/xh3IqnC8AU — Andrea...

ZZiliani : Del Piero collegato al Club di Sky sta distruggendo la Juventus di Pirlo. Delle due l’una: A) non lo vedremo più al… - forumJuventus : Ronaldo post #RomaJuve: 'Un punto guadagnato. Con Pirlo la squadra è più contenta, lavora sorridendo'??… - juventusfc : Un'ottima settimana di lavoro in vista di #RomaJuve ??? Le parole di Mister @Pirlo_official ???… - itsmatthewbrain : RT @augustociardi75: Ricapitolando, per molti la #Roma avrebbe perso 5 a 0. Stasera fa meglio della #Juventus del celebrato #Pirlo. Ma pur… - junews24com : Marani: «Su Pirlo ci vuole equilibrio. A questa Juve manca qualcosa» - -