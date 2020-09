Grande Fratello Vip, Dayane Mello contro Franceska e le rovescia a terra i trucchi (VIDEO) (Di lunedì 28 settembre 2020) Si allunga la lista dei concorrenti del Grande Fratello Vip 2020 che entrano in conflitto con Franceska. Dopo avervi dato conto della accesa discussione con Stefania Orlando a causa di un kiwi, ecco ora il turno di Dayane Mello.Ragazzi voi fate Francesca scema e ingenua. Ma non è così. Provoca e sa che la gente ad una certa scoppia. Non c’è bullismo. È lei che dal nulla va e dice qualcosa che fa scoppiare la lite #GFVIP pic.twitter.com/xpxTIUf2xB— Federica (@NinaD MyUnicorn) September 28, 2020 28 settembre 2020 16:04. Leggi su blogo (Di lunedì 28 settembre 2020) Si allunga la lista dei concorrenti delVip 2020 che entrano in conflitto con. Dopo avervi dato conto della accesa discussione con Stefania Orlando a causa di un kiwi, ecco ora il turno di.Ragazzi voi fate Francesca scema e ingenua. Ma non è così. Provoca e sa che la gente ad una certa scoppia. Non c’è bullismo. È lei che dal nulla va e dice qualcosa che fa scoppiare la lite #GFVIP pic.twitter.com/xpxTIUf2xB— Federica (@NinaD MyUnicorn) September 28, 2020 28 settembre 2020 16:04.

lucatelese : Ma secondo voi il presidente del più grande ente prdvidienziake d’Europa può guadagnare almeno quanto un autore del… - stanzaselvaggia : Quindi stasera al Grande fratello vip 5 Garko ha detto di essere gay. Pazzesco. Non sapevo che fosse l’edizione numero 5.#GFVIP - GrandeFratello : Abbiamo ascoltato la storia di Denis, uguale a quella di tanti ragazzi e ragazze. Online e offline. Grande Fratello… - mikrokojeon : comunque questa franceska con la k mi sta sul cazzo, non seguo il grande fratello ma io una così non la sopporterei… - anituxen : Premetto che solitamente non sono una che guarda il grande fratello ma ultimamente appena mi sveglio spero sempre d… -