Gaia e Camilla, morte investite a Corso Francia. Il Pm chiede 5 anni per Pietro Genovese (Di lunedì 28 settembre 2020) Il pm di Roma ha chiesto una condanna 5 anni a di carcere per Pietro Genovese, il giovane accusato di duplice omicidio stradale per avere investito e ucciso Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli la ...

