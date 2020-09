(Di lunedì 28 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 28 SET - L'app lanciata in Gran Bretagna il 24 settembre per il tracciamento delhato i 10diin pochi giorni. Ne dà comunicazione il Dipartimento per ...

iconanews : Coronavirus: app inglese supera i 10 milioni di download - CorriereQ : Coronavirus: app inglese supera i 10 milioni di download - fghiosso : RT @Alien1it: O scarichi #immuni o chiusura totale. MAVAFFANCULO GUERRA! #Coronavirus, Guerra: «Non vedo rischi di altre chiusure totali. M… - alessandrapagl8 : RT @SanofiIT: App di meditazione, video e immagini tranquillizzanti. In tempi così difficili la pubblicità promette tranquillità. Così gli… - AmePhenix : #GoogleMaps: novità per coronavirus, ritorno su Apple Watch, nuova UI di navigazione -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus app

Covid e lockdown, l'allarme resta a macchia di leopardo: in Russia nelle ultime 24 ore sono stati registrati 8.135 casi di coronavirus, il dato più alto dallo scorso 16 giugno. Un ...L'app lanciata in Gran Bretagna il 24 settembre per il tracciamento del coronavirus ha superato i 10 milioni di download in pochi giorni. Ne dà comunicazione il Dipartimento per la salute pubblica, su ...