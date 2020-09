Caso Suarez | avvocato Palladino | “La Juventus è a rischio | sentenza in 6 mesi”

Leggi su tuttojuve24

(Di lunedì 28 settembre 2020) Le acque attorno alla nota vicenda dell’esame truccato di Luissi sarebbero leggermente calmate negli ultimi giorni. La Procura di Perugia avrebbe sospeso a tempo indeterminato le indagini a causa della fuga di notizie. Tuttavia, la vicenda potrebbe non essere terminata qui, in quanto vi sarebbero ancora in corso delle analisi per capire meglio quali potrebbero essere le conseguenze per gli indagati coinvolti qualora ilvenisse riaperto. La, dal canto suo, sarebbe tranquilla come spiegato anche dal CFO bianconero, Fabio Paratici, nel prepartita del match contro la Roma. La società torinese non risulterebbe indagata al momento, in quanto resterebbero da accertare presunti coinvolgimenti di tesserati del club campione d’Italia. LEGGI ANCHE: Calciomercato, scambio con ...