Stati Uniti, Amy Coney Barrett giudice della Corte Suprema (Di domenica 27 settembre 2020) Amy Coney Barrett nominata giudice della Corte Suprema. Biden attacca: "Voto spetta al prossimo congresso". WASHINGTON (Stati Uniti) – Amy Coney Barrett la nuova giudice della Corte Suprema. Dopo le ultime indiscrezioni, è arrivata la nomina ufficiale di Donald Trump. Il 12 ottobre è stata fissata la prima audizione in Senato con il percorso che dovrebbe concludersi prima delle elezioni del 3 novembre. Una scelta non condivisa da Joe Biden che attacca: "Il voto spetta al prossimo congresso".

