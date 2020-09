Quota 100 abolita, Conte fa esultare la Fornero: “Bravo, le risorse utilizzatele per altre cose” (Di domenica 27 settembre 2020) L’ex ministro Elsa Fornero è Contenta: quella misura nata per bilanciare gli effetti nefasti della sua riforma delle pensioni e i suoi macroscopici errori sugli esodati, sarà cancellata. Con buona pace dei pensionati, che solo fino a fine 2021 potranno usufruire di “Quota 100”. Un dispetto a Salvini, quello annunciato dal premier Conte. Ma forse anche un gran brutto gesto di masochismo e di vendetta politica. La promessa di Conte: “Aboliremo Quota 100” “Quota 100 è un progetto triennale ed era un progetto di riforma che suppliva a un disagio sociale che si era creato. Quello di persone che si sono viste allontanare di molti anni la finestra pensionistica. Scadrà l’anno prossimo come ricordato. Non ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 27 settembre 2020) L’ex ministro Elsanta: quella misura nata per bilanciare gli effetti nefasti della sua riforma delle pensioni e i suoi macroscopici errori sugli esodati, sarà cancellata. Con buona pace dei pensionati, che solo fino a fine 2021 potranno usufruire di “100”. Un dispetto a Salvini, quello annunciato dal premier. Ma forse anche un gran brutto gesto di masochismo e di vendetta politica. La promessa di: “Aboliremo100” “100 è un progetto triennale ed era un progetto di riforma che suppliva a un disagio sociale che si era creato. Quello di persone che si sono viste allontanare di molti anni la finestra pensionistica. Scadrà l’anno prossimo come ricordato. Non ...

HuffPostItalia : Giuseppe Conte: 'Stop a quota 100' - davidealgebris : Bravo Governo che ha bloccato Quota 100. Il massimo ingiustizia per giovani. Persone che hanno 1) lavoro 2) Pension… - CottarelliCPI : La spesa per pensioni ha superato il 17 percento del Pil, più del triplo di quella per la pubblica istruzione. Siam… - Max09295648 : RT @TwittGiorgio: Conte non rinnova Quota 100: ....IL PREZZO DEL RECOVERY FUND! - Lisa02595380 : RT @matteorenzi: #60secondi per dire che l’abolizione di #quota100 è un successo di @ItaliaViva. Stiamo rimediando ai danni del governo gi… -