Prima discussione stagionale di Conte su Sky con De Grandis: “Mi viene da ridere” (Di domenica 27 settembre 2020) Giunge quasi inevitabile la Prima discussione della stagione con Antonio Conte, visto che il tecnico dell’Inter ha risposto in modo diretto ad alcune osservazioni di Stefano De Grandis su Sky. Il giornalista, infatti, ha tirato in ballo la questione relativa alla posizione di Eriksen, di gran lunga il peggiore in campo tra i nerazzurri nel match di esordio in campionato contro la Fiorentina. Argomento che ha fatto evidentemente riscaldare l’allenatore, a poco più di un mese dallo scontro a distanza con Banega in finale di Europa League, come vi abbiamo riportato in quella circostanza. Conte risponde duramente a De Grandis su Sky: “Mi viene da ridere” Come sono andate effettivamente le cose su Sky dopo l’anticipo di Serie A tra Inter ... Leggi su bufale (Di domenica 27 settembre 2020) Giunge quasi inevitabile ladella stagione con Antonio, visto che il tecnico dell’Inter ha risposto in modo diretto ad alcune osservazioni di Stefano Desu Sky. Il giornalista, infatti, ha tirato in ballo la questione relativa alla posizione di Eriksen, di gran lunga il peggiore in campo tra i nerazzurri nel match di esordio in campionato contro la Fiorentina. Argomento che ha fatto evidentemente riscaldare l’allenatore, a poco più di un mese dallo scontro a distanza con Banega in finale di Europa League, come vi abbiamo riportato in quella circostanza.risponde duramente a Desu Sky: “Mida ridere” Come sono andate effettivamente le cose su Sky dopo l’anticipo di Serie A tra Inter ...

