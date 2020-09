Non è l’Arena: la prima puntata in diretta (Di domenica 27 settembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE 22:55 Avv. Caiazza: “La sospensione per motivi di salute non fa distinzione di reati”. De Magistris: “Il tema della salute c’entra fino ad un certo punto…”. 22:50 De Magistris: “Si è approfittato di una pandemia per far uscire persone pericolose. Senza questa trasmissione, ne sarebbero uscite anche altre”. 22:45 Giletti alza i toni, rivolgendosi all’avv. Caiazza: “Vedere i mafiosi a casa mi fa schifo! Dovete fare queste battaglie, non dovete attaccare i giornalisti!”. Caiazza: “Lei deve dare informazioni precise. Dire che si sta favorendo la mafia è un ragionamento insostenibile”. 22:40 Va in onda un servizio dedicato a Gino Bontempo, intervistato da Danilo Lupo. 22:35 De Magistris: “È stato fatto un favore oggettivo alle mafie”. Rita Dalla Chiesa: ... Leggi su blogo (Di domenica 27 settembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE 22:55 Avv. Caiazza: “La sospensione per motivi di salute non fa distinzione di reati”. De Magistris: “Il tema della salute c’entra fino ad un certo punto…”. 22:50 De Magistris: “Si è approfittato di una pandemia per far uscire persone pericolose. Senza questa trasmissione, ne sarebbero uscite anche altre”. 22:45 Giletti alza i toni, rivolgendosi all’avv. Caiazza: “Vedere i mafiosi a casa mi fa schifo! Dovete fare queste battaglie, non dovete attaccare i giornalisti!”. Caiazza: “Lei deve dare informazioni precise. Dire che si sta favorendo la mafia è un ragionamento insostenibile”. 22:40 Va in onda un servizio dedicato a Gino Bontempo, intervistato da Danilo Lupo. 22:35 De Magistris: “È stato fatto un favore oggettivo alle mafie”. Rita Dalla Chiesa: ...

