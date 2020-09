News Uomini e Donne, Veronica Ursida in lacrime: con Giovanni Longobardi è finita (Di domenica 27 settembre 2020) É giunta al capolinea la storia d’amore tra Veronica Ursida e Giovanni Longobardi. I due ex protagonisti del trono over di Uomini e Donne hanno provato a lungo a viversi al meglio la loro relazione, ma alla fine, dopo tante liti e tanti riavvicinamenti, hanno capito che probabilmente le cose tra loro non vanno e non andranno. Troppe, e troppo profonde, sono infatti le loro differenze caratteriali. Veronica Ursida annuncia: “Tra me e Giovanni Longobardi è finita” In lacrime sul suo profilo Instagram, Veronica Ursida ha spiegato che le cose con Giovanni Longobardi non erano andate come ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 27 settembre 2020) É giunta al capolinea la storia d’amore tra. I due ex protagonisti del trono over dihanno provato a lungo a viversi al meglio la loro relazione, ma alla fine, dopo tante liti e tanti riavvicinamenti, hanno capito che probabilmente le cose tra loro non vanno e non andranno. Troppe, e troppo profonde, sono infatti le loro differenze caratteriali.annuncia: “Tra me e” Insul suo profilo Instagram,ha spiegato che le cose connon erano andate come ...

lilith975 : RT @Ettore572: Firenze. Una donna di 76 anni è stata rapinata e presa a schiaffi in casa propria da 4 uomini - sportli26181512 : Bayern Monaco sconfitto, colpaccio dell'Hoffenheim: termina 4-1: I campioni di Germania e d'Europa cadono in trasfe… - Ettore572 : Firenze. Una donna di 76 anni è stata rapinata e presa a schiaffi in casa propria da 4 uomini - sportli26181512 : Crotone-Milan LIVE alle 18: Ancora Milan. Quarta uscita stagionale per gli uomini di... - magicaGrmente22 : Una donna di 76 anni è stata rapinata nella sua abitazione a Firenze, in via di Scandicci, da quattro uomini, sui 2… -