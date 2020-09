Live F1 | GP Sochi diretta | Bottas vede la vittoria | Hamilton si arrende | Ferrari 6° con Leclerc

(Di domenica 27 settembre 2020) Tre giri al termine, Vettel è doppiato daed è in scia a Magnussen, 12esimo49° giro -ha alzato il ritmo, Verstappen si è portato a 7" da lui mentre...

SkySportF1 : Formula 1, GP di Russia 2020: la diretta live da Sochi #SkyMotori #F1 #Formula1 #RussianGP - SkySportF1 : ?? Subito Safety Car in pista (giro 1/52 ??) Due incidenti hanno coinvolto Sainz e Stroll Il LIVE ?… - SkySportF1 : ? 10’’ di penalità ad Hamilton (giro 16/52 ??) Rientra in pista 11° dopo il pit-stop Il LIVE ?… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #F1 #RussianGP Ultimi tre giri a #Sochi e #Verstappen che ha staccato il miglior tempo, strappandol… - SkySport : RT @SkySportF1: ?? Bottas guida davanti a Verstappen (giro 37/52 ??) Lewis è terzo, Leclerc 6° e Vettel 16° Il LIVE ? -

Ultime Notizie dalla rete : Live Sochi

Con le dure Raikkonen e Kvyat, tutti gli altri con le medie. Pronti per la partenza del GP di Sochi. Albon e Latifi penalizzati per la sostituzione del cambio: il pilota Red Bull partirà 15esimo e non ...Il meglio del GDV Il meglio del GDV 2 I nostri video Dai lettori GDV TG Italia Mondo Economia Sport Calcio Spettacoli Politica Motori Tecnologia Natura Curiosità Cucina Vicenz@NetMusic Vicenz@NetMusic ...