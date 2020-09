Hellas Verona | Favilli | «Contento per il gol e i tre punti»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 27 settembre 2020) Andreaha parlato dopo la vittoria contro l’Udinese: le dichiarazioni dell’attaccante dell’Andrea, attaccante dell’, ha parlato ai microfoni ufficiali del club gialloblù dopo la vittoria contro l’Udinese. GOL E VITTORIA – «Penso sia la domenica perfetta, per me e per la squadra. Sarà una bellissima giornata per tutti. Ho lavorato tanto, il gol viene da molto lontano ed è frutto del lavoro che ho fatto. Sonoche sia arrivato con i tre. In area cerco di farmi trovare pronto, penso sia stato un bel gol». PRESTAZIONE – «L’Udinese è un’ottima squadra, sapevamo che un episodio avrebbe cambiato la gara. ...