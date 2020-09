Gazzetta: quanti giudizi frettolosi su Ancelotti a fine carriera (Di domenica 27 settembre 2020) Tre vittorie su tre e primato in Premier League. Cui vanno aggiunti i due successi in Coppa di Lega. L’Everton non vinceva cinque partite di fila all’esordio stagionale dal 1938, tre in Premier dal 1993-94. Non a caso, ricorda la Gazzetta, l’Everton ha puntato sull’italiano per liberarsi dalle catene di un incubo. Eppure, ricorda giustamente il quotidiano sportivo, l’esonero di Napoli aveva spinto molti a giudizi frettolosi considerando ormai a fine ciclo la carriera del tecnico di Reggiolo, quasi che nel suo passaggio all’Everton ci fosse una voglia di esilio un po’ triste e malinconico. E prosegue: Ma non era così, al Napoli che Ancelotti aveva portato sino al secondo posto nella stagione precedente, si era rotto qualcosa e la ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 27 settembre 2020) Tre vittorie su tre e primato in Premier League. Cui vanno aggiunti i due successi in Coppa di Lega. L’Everton non vinceva cinque partite di fila all’esordio stagionale dal 1938, tre in Premier dal 1993-94. Non a caso, ricorda la, l’Everton ha puntato sull’italiano per liberarsi dalle catene di un incubo. Eppure, ricorda giustamente il quotidiano sportivo, l’esonero di Napoli aveva spinto molti aconsiderando ormai aciclo ladel tecnico di Reggiolo, quasi che nel suo passaggio all’Everton ci fosse una voglia di esilio un po’ triste e malinconico. E prosegue: Ma non era così, al Napoli cheaveva portato sino al secondo posto nella stagione precedente, si era rotto qualcosa e la ...

veniovanni : RT @napolista: Gazzetta: quanti giudizi frettolosi su Ancelotti a fine carriera L’Everton non vinceva cinque partite di fila dal 1938. Il… - napolista : Gazzetta: quanti giudizi frettolosi su Ancelotti a fine carriera L’Everton non vinceva cinque partite di fila dal… - TimothyLovejo11 : @Gazzetta_it Chissà quanti accenni sul rosso non dato a Barella!!!! - napolipiucom : #napoli Gazzetta: Napoli-Genoa, le probabili formazioni. Quanti dubbi per Gattuso. Deciso… - Jovestinho : @AvvBiancoNero @Gazzetta_it @CorSport @Corriere Chi siete Quanti siete Dove andate Cosa portate Un fiorino! Cioè..… -