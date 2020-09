Conte: «Abbiamo perso l’equilibrio a volte, ma che cuore!» – VIDEO (Di domenica 27 settembre 2020) Antonio Conte ha parlato della prestazione dell’Inter contro la Fiorentina Antonio Conte, allenatore dell’Inter, in conferenza stampa ha parlato della prestazione della sua squadra nella vittoria per 4-3 contro la Fiorentina. «Abbiamo affrontato un buonissimo avversario. Noi dal punto di vista offensivo siamo stati molto bravi perché Abbiamo creato diverse occasioni interessanti, ma allo stesso tempo Abbiamo portato fin troppi calciatori ad attaccare. Alcune volte Abbiamo perso un po’ l’equilibrio e questo ha permesso alla Fiorentina di ripartire e di farci il secondo e il terzo gol. Ai ragazzi va dato merito perché ha dimostrato voglia e cuore». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 settembre 2020) Antonioha parlato della prestazione dell’Inter contro la Fiorentina Antonio, allenatore dell’Inter, in conferenza stampa ha parlato della prestazione della sua squadra nella vittoria per 4-3 contro la Fiorentina. «affrontato un buonissimo avversario. Noi dal punto di vista offensivo siamo stati molto bravi perchécreato diverse occasioni interessanti, ma allo stesso tempoportato fin troppi calciatori ad attaccare. Alcuneun po’ l’equilibrio e questo ha permesso alla Fiorentina di ripartire e di farci il secondo e il terzo gol. Ai ragazzi va dato merito perché ha dimostrato voglia e cuore». Leggi su Calcionews24.com

