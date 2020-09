C’è ancora l’Italia nel futuro di Rangnick, contatto con un club di Serie A (Di domenica 27 settembre 2020) Ralf Rangnick e il Milan si sono corteggiati per diverso tempo, ma il matrimonio è saltato a poche ore dal suo arrivo in Serie A. Il manager-allenatore tedesco sembrava destinato a prendere il posto di Paolo Maldini, ma la società rossonera ha deciso di puntare sull'ex capitano e sull'attuale dirigenza per affiancare Pioli e la squadra nella stagione 2020/2021.Rangnick IN Serie A? LA ROMA SI FA AVANTIcaption id="attachment 905319" align="alignnone" width="300" Rangnick Red Bull (getty images)/captionSaltato l'affare con il Milan, ecco che per il dirigente tedesco si profila all'orizzonte un'altra chances di approdare in Serie A. La Roma dopo aver cambiato società ha bisogno di un direttore sportivo e Friedkin a Londra ha incontrato il tedesco. Come successo nella ... Leggi su itasportpress (Di domenica 27 settembre 2020) Ralfe il Milan si sono corteggiati per diverso tempo, ma il matrimonio è saltato a poche ore dal suo arrivo inA. Il manager-allenatore tedesco sembrava destinato a prendere il posto di Paolo Maldini, ma la società rossonera ha deciso di puntare sull'ex capitano e sull'attuale dirigenza per affiancare Pioli e la squadra nella stagione 2020/2021.INA? LA ROMA SI FA AVANTIcaption id="attachment 905319" align="alignnone" width="300"Red Bull (getty images)/captionSaltato l'affare con il Milan, ecco che per il dirigente tedesco si profila all'orizzonte un'altra chances di approdare inA. La Roma dopo aver cambiato società ha bisogno di un direttore sportivo e Friedkin a Londra ha incontrato il tedesco. Come successo nella ...

ZZiliani : ... e ancora grazie a Fiorenza Sarzanini (Corriere della Sera) per lo spaccato umano e professionale che nei suoi p… - SkySportMotoGP : ?? ANCORA MARINI, SEMPRE MARINI! (?? #Moto2) ?? E sul podio c’è anche il Diggia I risultati ? - c_appendino : Se prima del lockdown celebrare unioni civili e matrimoni era già emozionante, ora ha assunto se possibile un signi… - robymonaldi2 : RT @francesco088661: Il M5S É SPUDORATO : difende #Tridico che si è piú che raddoppiato lo Stipendio. I cassaintegrati sono stati pagati t… - radioyoume : Radio You & Me ON AIR : Giorgia - E c'e' ancora mare -- Scrivici su WhatsApp 3248862989 -

Ultime Notizie dalla rete : C’è ancora SNAI – MotoGP: A Barcellona poker di favoritiMir, Bagnaia, Viñales e Quartararo a 4,50 Fortune Italia