Catania, Raffaele: “Ingenui per il gol subito. Bene nella ripresa ma c’è da migliorare molto” (Di domenica 27 settembre 2020) Il tecnico del Catania, Peppe Raffaele giudica al termine del match con la Paganese la prestazione della sua squadra: "Partita condizionata subito dal gol dei nostri avversari per una nostra ingenuità. C'è da migliorare molto e il pari arrivato alla fine ci premia ma se fosse arrivato prima magari sarebbe stato meglio per completare la rimonta. Il rigore concesso alla Paganese non l'ho visto ma non mi sembrava un fallo così grave. Dobbiamo migliorare molto e se l'episodio ci gira male soffriamo poi. Dobbiamo finalizzare meglio e nel primo tempo siamo stati prevedibili. nella ripresa fatto più con i calciatori subentrati che hanno dato più spinta. Il campo ai limiti della praticabilità ci ha frenati ma non siamo al top. ... Leggi su itasportpress (Di domenica 27 settembre 2020) Il tecnico del, Peppegiudica al termine del match con la Paganese la prestazione della sua squadra: "Partita condizionatadal gol dei nostri avversari per una nostra ingenuità. C'è damolto e il pari arrivato alla fine ci premia ma se fosse arrivato prima magari sarebbe stato meglio per completare la rimonta. Il rigore concesso alla Paganese non l'ho visto ma non mi sembrava un fallo così grave. Dobbiamomolto e se l'episodio ci gira male soffriamo poi. Dobbiamo finalizzare meglio e nel primo tempo siamo stati prevedibili.fatto più con i calciatori subentrati che hanno dato più spinta. Il campo ai limiti della praticabilità ci ha frenati ma non siamo al top. ...

Il Catania pronto all’esordio in campionato. Al “Massimino” arriva la Paganese nel primo match della nuova stagione. I rossazzurri di Raffaele sono chiamati ad una reazione dopo l’eliminazione in copp ...

Il Catania pronto all'esordio in campionato. Al "Massimino" arriva la Paganese nel primo match della nuova stagione. I rossazzurri di Raffaele sono chiamati ad una reazione dopo l'eliminazione in copp ...