Autostrada A14, 20enne percorre 10 chilometri con monopattino, doveva presentarsi a un colloquio di lavoro (Di domenica 27 settembre 2020) Un ragazzo di 20 anni ha percorso 10 chilometri di Autostrada A14 con il monopattino. Il ragazzo è partito da Rimini ma è stato bloccato dalla Polizia Stradale a Cesena. La Polizia Stradale è intervenuta dopo le diverse segnalazioni di molti autisti. Subito dopo essere stato fermato il ragazzo ha detto che ha deciso di imboccare l'Autostrada con un monopattino perché doveva presentarsi a un colloquio di lavoro. Il ragazzo è stato sanzionato per aver percorso l'Autostrada con un veicolo non ammesso alla circolazione della stessa.

