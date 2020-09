Atletico-Granada, le formazioni ufficiali: Suarez parte dalla panchina (Di domenica 27 settembre 2020) In programma alle 16 la sfida tra Atletico Madrid e Granada. Tra gli undici titolari di Simeone non trova ancora spazio il nuovo arrivato, Luis Suarez, che comunque partirà dalla panchina. Queste le formazioni ufficiali: Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Trippier, Savic, Felipe, Lodi; Correa, Koke, Saul, Carrasco; Costa, Felix. All. Simeone Granada (4-2-3-1): Silva; Foulquier, Duarte, Vallejo, Diaz; Azeez, Milla; Puertas, Herrera, Kenedy; Molina. All. Penas Foto: As L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 27 settembre 2020) In programma alle 16 la sfida traMadrid e. Tra gli undici titolari di Simeone non trova ancora spazio il nuovo arrivato, Luis, che comunque partirà. Queste leMadrid (4-4-2): Oblak; Trippier, Savic, Felipe, Lodi; Correa, Koke, Saul, Carrasco; Costa, Felix. All. Simeone(4-2-3-1): Silva; Foulquier, Duarte, Vallejo, Diaz; Azeez, Milla; Puertas, Herrera, Kenedy; Molina. All. Penas Foto: As L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

