Acqua ossigenata contro il coronavirus? Lo studio e qualche chiarimento

Leggi su optimagazine

(Di domenica 27 settembre 2020) Stanno letteralmente spopolando in queste ore le notizie relativa all’impiego diil. Prima che si gridi alla soluzione definitiva alla pandemia Covid-19 ci sono dei dettagli da sottolineare e soprattutto va chiarito quale dovrebbe essere il corretto uso del ben noto perossido di idrogeno per avereeffetto. Loin esame attiva da Napoli, in particolare da un gruppo di ricercatori composto dall’oftalmologo Antonio Del Prete, da Arturo Armone Caruso, direttore sanitario dell’Aias di Afragola, da Lucia Grumetto, docente della facoltà di Farmacia dell’Università Federico II, dal medico Roberto Capaldi e infine da Antonio Ivan Lazzarino ricercatore dell’ »Agency of clinical research and ...