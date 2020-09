Wta Strasburgo 2020 | finale Rybakina-Svitolina posticipata per pioggia

Leggi su sportface

(Di sabato 26 settembre 2020) Si complicano i piani delladel WTA ditra Elenaed Elina. Lasta infatti costringendo gli organizzatori a posticipare il programma della giornata conclusiva. Inizialmente la kazaka e l’ucraina sarebbero dovute scendere in campo alle 11, ma le condizioni avverse hanno portato ad una serie di rinvii e al momento lanon prenderà il via prima delle 12:45. Non resta che aspettare per capire quando e se le due giocatrici potranno iniziare lache mette in palio il titolo.