'Trono Over', Giorgio Manetti commenta il lifting di Gemma Galgani (e le sue parole spiazzano tutti) (Di sabato 26 settembre 2020) Nonostante Giorgio Manetti, ex indiscusso protagonista del Trono Over, sia ormai da tempo lontano dai riflettori e abbia definitivamente accantonato la relazione con Gemma Galgani, per dedicarsi a quella con la compagna Caterina, le sue dichiarazioni continuano a far parlare. Intervistato dal settimanale Uomini e Donne Magazine, infatti, Giorgio non ha esitato a commentare il percorso della sua ex fidanzata Gemma all'interno dello studio del dating show e soprattutto ha voluto dire la sua a proposito del tanto discusso lifting sfoggiato dalla Dama in queste prime settimane di programmazione. A sorpresa, però, l'ex Cavaliere non ha attaccato la Galgani per questa sua decisione, come ha fatto più volte in ...

