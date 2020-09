Supryaga è l’unico obiettivo del Bologna | c’è la conferma di Bigon

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 26 settembre 2020) La trattativa tra ile il giovane attaccante della Dinamo Kyevva avanti da svariate settimane. Il giovane attaccante classe 2000 piace moltissimo alla dirigenza felsinea che ha individuato nell’ucraino l’unicoper il reparto offensivo. L’affare con la società ucraina non è semplice: il talento viene visto come un pezzo pregiato della rosa e, inoltre, anche l’attaccante intravede la possibilità di giocare la fase finale della Champions League. Proprioè andato a segno nella sfida d’andata nel playoff contro il Gent, vinto per 2-1 dagli ucraini. Ilanche sta spingendo fortemente per portare in Emilia il centravanti ma l’affare è complicato. L’offerta del club rossoblù ...