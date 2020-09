Storia dei figli dei fiori e della sinistra che una volta si occupava di cose serie

Leggi su linkiesta

(Di sabato 26 settembre 2020) Jack Nicholson che cazzia l’avvocato dei buoni dicendogli che lui vuole dormire al caldo sapendo che ci sono dei cattivoni armati, di guardia ai muri, in Codice d’onore. Alec Baldwin che dice a chi gli vuole fare causa «io non ho il complesso d’essere dio: io sono dio», in Malice. Jesse Eisenberg che, nel ruolo di Mark Zuckerberg, dice all’avvocato dei gemelli Winklevoss «se i suoi clienti avessero saputo inventare Facebook, avrebbero inventato Facebook». Ad Aaron Sorkin tutti chiedono sempre dei dialoghi, quel ritmo che riconosceresti ovunque, e lui risponde sempre (è uno scrittore: quando trova unache funziona, la ripete all’infinito) che i suoi lo portavano a teatro da piccolissimo, e lui non capiva lama era innamoratomusicalità delle ...