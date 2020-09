Ricerca: a Trieste Next Gianvito Vilè vincitore del premio Felder (Di sabato 26 settembre 2020) Roma, 26 set. (Adnkronos Salute) - Tra gli appuntamenti di Trieste Next, in corso fino al 27 settembre, spazio anche al premio Felder, finanziato dalla Fondazione Bracco con un milione di euro per riportare in Italia giovani Ricercatori. Sul palco, di fronte ad una folta platea di giovanissimi studenti, l'ingegner Gianvito Vilè, vincitore del premio, che potrà ora creare un laboratorio di Flow Chemistry presso il Politecnico di Milano e mettere a punto il nuovo processo nell'arco di cinque anni. Il premio, dedicato alla memoria del chimico Ernst Felder, cui si devono grandi scoperte nel campo dell'imaging diagnostico, è promosso da Fondazione Bracco e Bracco Imaging in collaborazione con il ... Leggi su iltempo (Di sabato 26 settembre 2020) Roma, 26 set. (Adnkronos Salute) - Tra gli appuntamenti di, in corso fino al 27 settembre, spazio anche al, finanziato dalla Fondazione Bracco con un milione di euro per riportare in Italia giovanitori. Sul palco, di fronte ad una folta platea di giovanissimi studenti, l'ingegnerVilè,del, che potrà ora creare un laboratorio di Flow Chemistry presso il Politecnico di Milano e mettere a punto il nuovo processo nell'arco di cinque anni. Il, dedicato alla memoria del chimico Ernst, cui si devono grandi scoperte nel campo dell'imaging diagnostico, è promosso da Fondazione Bracco e Bracco Imaging in collaborazione con il ...

TV7Benevento : Ricerca: a Trieste Next Gianvito Vilè vincitore del premio Felder... - EdgarBlanco_VE : RT @TriesteNext: TRIESTE NEXT È UFFICIALMENTE PARTITO Il simbolico taglio del nastro in Piazza Unità d’Italia segna l’avvio ufficiale dell’… - startzai : RT @MicheleDaCol: Il #Magazzino26 del #PortoVecchio di #Trieste nacque come luogo di #innovazione. il nuovo @immaginario_IS al 26 nasce com… - MicheleDaCol : Il #Magazzino26 del #PortoVecchio di #Trieste nacque come luogo di #innovazione. il nuovo @immaginario_IS al 26 nas… - datamagazine_it : Prosegue anche oggi e domani in Piazza dell'Unità d'Italia di #Trieste il Festival della Ricerca Scientifica… -

Ultime Notizie dalla rete : Ricerca Trieste Ricerca: a Trieste Next Gianvito Vilè vincitore del premio Felder Adnkronos Ricerca: a Trieste Next Gianvito Vilè vincitore del premio Felder

Roma, 26 set. (Adnkronos Salute) - Tra gli appuntamenti di Trieste Next, in corso fino al 27 settembre, spazio anche al Premio Felder, finanziato dalla Fondazione Bracco con un milione di euro per rip ...

Ricerca, vincitore premio Felder: "Connubio pubblico-privato utile per scienza"

Roma, 26 set. (Adnkronos Salute) - Gianvito Vilé, il trentatreenne brindisino vincitore del premio Felder, è intervenuto a Trieste Next in un incontro per raccontare il progetto arrivato primo nella C ...

Roma, 26 set. (Adnkronos Salute) - Tra gli appuntamenti di Trieste Next, in corso fino al 27 settembre, spazio anche al Premio Felder, finanziato dalla Fondazione Bracco con un milione di euro per rip ...Roma, 26 set. (Adnkronos Salute) - Gianvito Vilé, il trentatreenne brindisino vincitore del premio Felder, è intervenuto a Trieste Next in un incontro per raccontare il progetto arrivato primo nella C ...