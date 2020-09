Otto miliardi per fisco e famiglie L' ottobre di fuoco per il Governo

(Di domenica 27 settembre 2020) Un rimbalzo del Pil 2021 al 6% grazie ai nuovi interventi previsti nella prossima legge di bilancio dopo il -8,9-9% previsto ora per quest’anno e a una riduzione del deficit intorno al 6% dopo il 10,6% con cui si potrebbe chiudere il 2020. Sono, secondo quanto ha riferito il Sole 24 Ore le nuove stime di finanza pubblica Segui su affaritaliani.it

better_tolove_ : RT @loveparmigiana: Dove sei? Stavo cercando di vederti in mezzo a tutta questa folla Sai che lo riconoscerei il tuo nome Tra quasi otto mi… - loveparmigiana : Dove sei? Stavo cercando di vederti in mezzo a tutta questa folla Sai che lo riconoscerei il tuo nome Tra quasi ott… - m3l4ncolie : sai che lo riconoscerei il tuo nome tra quasi otto miliardi di persone - CorriereAlpi : [NORDEST ECONOMIA] Autogrill, i dati di bilancio dei primi otto mesi dell'anno: ricavi giù a causa del Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Otto miliardi

Leggo.it

DALL’INVIATO A TARANTO. Di giorno l’aria sembra più tersa e Tamburi una periferia normalmente degradata; a sera la ciminiera dell’Ilva sbuffa senza protervia e la si scruta con meno inquietudine. Eppu ...Le importazioni e le esportazioni di automobili in Cina hanno proseguito la propria ripresa ad agosto, guadagnando il 9,2% su base mensile, come emerge dai dati divulgati dalla China Association of Au ...