Negli Usa superati i 7 milioni di contagi (Di sabato 26 settembre 2020) AGI - Gli Stati Uniti hanno raggiunto il numero di 7.027.910 casi di Covid e 203.571 morti, secondo il conteggio fornito dalla Johns Hopkins University. Sono 53.469 i contagi in più rispetto a giovedì mentre si attestano a 843 i nuovi decessi. Lo Stato di New York il più colpito Negli Stati Uniti con 33.102 vittime. Le autorità sanitarie messicane, invece, hanno segnalato 405 nuovi decessi e altre 5.401 infezioni da COVID-19 nelle ultime 24 ore. Per un totale di 75.844 morti e 720.858 casi di coronavirus dall'inizio della pandemia nel Paese. Panama, infine, il paese con maggior numero di contagio da coronavirus del Centro America, ha annunciato la sospensione del Carnevale allineandosi alle decisioni prese dalla città brasiliana di Rio De Janeiro. Ad annunciarlo il ... Leggi su agi (Di sabato 26 settembre 2020) AGI - Gli Stati Uniti hanno raggiunto il numero di 7.027.910 casi di Covid e 203.571 morti, secondo il conteggio fornito dalla Johns Hopkins University. Sono 53.469 iin più rispetto a giovedì mentre si attestano a 843 i nuovi decessi. Lo Stato di New York il più colpitoStati Uniti con 33.102 vittime. Le autorità sanitarie messicane, invece, hanno segnalato 405 nuovi decessi e altre 5.401 infezioni da COVID-19 nelle ultime 24 ore. Per un totale di 75.844 morti e 720.858 casi di coronavirus dall'inizio della pandemia nel Paese. Panama, infine, il paese con maggior numero dio da coronavirus del Centro America, ha annunciato la sospensione del Carnevale allineandosi alle decisioni prese dalla città brasiliana di Rio De Janeiro. Ad annunciarlo il ...

