Marian Donner e il suo “Manuale di autodistruzione” cancellano i nostri miti sul successo – L’intervista

Olandese, 46 anni, tabagista convinta. È una scrittrice ma è anche giornalista. Marian Donner è salita alla ribalta con il suo Manuale di autodistruzione pubblicato nel 2019 ed edito, in Italia, da Il Saggiatore. Un'antologia dedicata a chi – per dirla con una citazione – va in direzione ostinata e contraria. Un'ode alla fallibilità. Sarà ospite nella giornata di sabato, 26 settembre, durante Spiegamelo!, il Festival della Divulgazione che si terrà a Salsomaggiore Terme dal 24 al 27 settembre. Per l'occasione terrà un incontro dal titolo Hai detto self-help?. «Think different, Dream crazy, Just do it!». Questi sono alcuni degli slogan contro cui combatte nel suo libro, Manuale di autodistruzione. Pensa che questo tipo di pubblicità, di mantra, influenzi ...

Ultime Notizie dalla rete : Marian Donner "In un mondo che ci vuole sempre al top, l'unico modo per resistere è l'autodistruzione" L'HuffPost Marian Donner: "In un mondo che ci vuole sempre al top, l'unico modo per resistere è l'autodistruzione"

Se il mondo continua a dirti che non sei abbastanza bravo, in forma, e produttivo, è ora di chiederti cosa c’è che non va nel mondo. Lo sostiene Marian Donner, scrittrice e giornalista olandese che al ...

