Maltempo Livorno: cade un albero su auto, ferita una coppia. Un altro cade nel giardino di una scuola (Di sabato 26 settembre 2020) Una 52enne di Piombino (Livorno), che era in viaggio in auto con il marito 49enne, ha subito la subamputazione del braccio sinistro dopo che un grosso pioppo è caduto, a causa del Maltempo, sull'abitacolo della vettura Leggi su firenzepost (Di sabato 26 settembre 2020) Una 52enne di Piombino (), che era in viaggio incon il marito 49enne, ha subito la subamputazione del braccio sinistro dopo che un grosso pioppo è caduto, a causa del, sull'abitacolo della vettura

SkyTG24 : Maltempo Livorno, tromba d'aria a Rosignano. Il sindaco: “ci sono feriti' - Corriere : Quando sembrava che il peggio fosse passato e l’allarme cessato il vento ha iniziato a soffiare a cento chilometri… - FirenzePost : Maltempo Livorno: cade un albero su auto, ferita una coppia. Un altro cade nel giardino di una scuola - bizcommunityit : Maltempo in Toscana, 11 feriti. Mareggiata a Livorno, tromba d’aria a Rosignano: distrutti i Bagni Pancaldi - IacopoGarca : RT @Corriere: La furia del mare in tempesta trascina via le cabine in legno: il video -