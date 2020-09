L' inganno della meritocrazia

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 26 settembre 2020) È giusto che un mendicante riceva 300mila euro solo per aver giocato al gratta e vinci? E premiare chi usa più spesso la carta di credito? E sarebbe un bene estrarre a sorte i membri del Parlamento? Sono domande che nascono da notizie degli ultimi giorni, e a cui d’istinto sembra facile rispondere, ma che in realtà, se si ha la pazienza di fermarsi a pensarci su, contengono veri e propri dilemmi.Il mendicante è stato sfortunato a lungo, quindi un colpo di fortuna sembra meritarselo: ma se la sua condizione di povertà ed emarginazione fosse stata in parte o in tutto conseguenza di sue azioni devianti o malvagie? Premiare chi usa le carte di pagamento aiuta a combattere il nero e l’illecito, e quindi sembra giusto, ma lo è escludere dal premio chi non può permettersene una? Mettere in Parlamento qualcuno estratto ...