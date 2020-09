L’inchiesta su Mons Giordano e quella sul cardinale Becciu (Di sabato 26 settembre 2020) Esattamente ventidue anni fa, alla fine dell’estate del 1998, un terremoto giudiziario sconvolgeva il Vaticano, seguito dai telegiornali e dalla stampa di tutto il mondo. Su ordine dell’allora Procuratore Capo di Lagonegro, il salernitano Michelangelo Russo, la Guardia di Finanza penetrava all’interno della Curia Arcivescovile di Napoli, retta dal cardinale Michele Giordano, per procedere alla perquisizione dei locali e dei documenti della Diocesi, a motivo dell’indagine sullo stesso cardinale per usura e associazione per delinquere in concorso. L’arrivo dei militari a San Gennaro fu ripreso in diretta da tutte le televisioni, per una singolare coincidenza. Proprio il cardinale a quell’ora stava tenendo una conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti sulle ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 26 settembre 2020) Esattamente ventidue anni fa, alla fine dell’estate del 1998, un terremoto giudiziario sconvolgeva il Vaticano, seguito dai telegiornali e dalla stampa di tutto il mondo. Su ordine dell’allora Procuratore Capo di Lagonegro, il salernitano Michelangelo Russo, la Guardia di Finanza penetrava all’interno della Curia Arcivescovile di Napoli, retta dalMichele, per procedere alla perquisizione dei locali e dei documenti della Diocesi, a motivo dell’indagine sullo stessoper usura e associazione per delinquere in concorso. L’arrivo dei militari a San Gennaro fu ripreso in diretta da tutte le televisioni, per una singolare coincidenza. Proprio ila quell’ora stava tenendo una conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti sulle ...

