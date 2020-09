L’appello della società civile ai candidati sindaco di Giugliano: “Mostrateci la giunta” (Di sabato 26 settembre 2020) E’ partita come una provocazione in alcuni gruppi Facebook della città ma ora è un tam tam che i candidati sindaco non possono ignorare. Sono in tanti infatti a chiedere a Poziello e Pirozzi di pubblicare i nomi della futura squadra di governo per poter scegliere chi votare anche in base ai membri dell’esecutivo cittadino. … L'articolo L’appello della società civile ai candidati sindaco di Giugliano: “Mostrateci la giunta” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 26 settembre 2020) E’ partita come una provocazione in alcuni gruppi Facebookcittà ma ora è un tam tam che inon possono ignorare. Sono in tanti infatti a chiedere a Poziello e Pirozzi di pubblicare i nomifutura squadra di governo per poter scegliere chi votare anche in base ai membri dell’esecutivo cittadino. … L'articolo L’appellosocietàaidi: “Mostrateci la giunta” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

giuliainnocenzi : L’Italia come l’Iran. Per la Corte d’Appello di Milano se un uomo sequestra per una notte intera la sua compagna, l… - UNHCRItalia : #Moria: 12.000 richiedenti asilo, la metà dei quali donne e bambini, sono senza un riparo a causa degli incendi che… - HuffPostItalia : L'appello della mamma immunodepressa: 'Rispettate le regole, fatelo per chi rischia come me' - MoratoAlexandro : RT @jpbellotto: Aiutatemi a capire. #DeLuca rimette l'obbligo di mascherina all'aperto e poi la Regione dice sì al San Paolo con il 25% del… - OsservatorioRus : L'idea di 'Nation-Army Concept' fu lanciata nel 2017 dalla precedente elite politica, spazzata via dalla 'rivoluzi… -

Ultime Notizie dalla rete : L’appello della Clinica degli orrori, la Cassazione ordina il terzo processo d’appello per Brega Massone: “Pena… Il Fatto Quotidiano