Inps, Tridico si aumenta lo stipendio a 150mila euro. E con tutti gli arretrati... (Di sabato 26 settembre 2020) Prima guadagnava 62mila euro l'anno, ora la sua busta paga è lievitata, anzi, più che raddoppiata, per arrivare a circa 150.000. Un aumento considerevole ma tutto a norma di legge, visto che tale ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 26 settembre 2020) Prima guadagnava 62milal'anno, ora la sua busta paga è lievitata, anzi, più che raddoppiata, per arrivare a circa 150.000. Un aumento considerevole ma tutto a norma di legge, visto che tale ...

matteosalvinimi : INPS, non ho parole. Invece di aumentarsi lo stipendio, prima paghi la cassa integrazione alle centinaia di migliai… - AnnalisaChirico : Poiché eccelle nel proprio ruolo, Pasquale Tridico, padre del reddito di cittadinanza all’italiana e presidente Inp… - repubblica : Tridico si alza la paga con effetto retroattivo. È polemica all'Inps - EzioGiaenzo419 : RT @matteosalvinimi: INPS, non ho parole. Invece di aumentarsi lo stipendio, prima paghi la cassa integrazione alle centinaia di migliaia d… - grafentimo : RT @ederoclite: Il dibattito sugli stipendi non mi ha mai appassionato, ma raddoppiarsi lo stipendio e in maniera retroattiva, come ha fatt… -